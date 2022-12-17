Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'nın Cross River eyaletinde kolera salgını 20 can aldı

Güncel Haberler

Nijerya'nın Cross River eyaletinde kolera salgını 20 can aldı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Cross River eyaletinde 20 kişinin kolera salgınından hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Cross River eyaletinde 20 kişinin kolera salgınından hayatını kaybettiği bildirildi.

Cross River Eyalet Bakanlığı Sekreteri Dr. İwara İwara, yaptığı açıklamada, kolera salgının eyaletin 10 köyünde yayıldığını, köylerde 100 kişiye kolera teşhisi konulduğunu, 20 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Hükümetin, salgının etkili olduğu bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatı yaptığını ifade eden İwara, bölge halkına da tedbirli olunması çağrısında bulundu.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Nijerya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title