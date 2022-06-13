Nijerya'nın çoğu eyaletine 15 saatten uzun süredir elektrik verilemiyor
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da elektrik şebekesinin çökmesi sonucu 15 saatten uzun süredir elektrik kesintisi yaşanıyor.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da elektrik şebekesinin çökmesi sonucu 15 saatten uzun süredir elektrik kesintisi yaşanıyor.
Nijerya Elektrik İletim Şirketinden yapılan açıklamada, dün akşam yerel saatle 18.49'da elektrik şebekesinin bazı bölümlerinde meydana gelen voltaj düşüklüğü nedeniyle "tam sistem çökmesi" meydana geldiği belirtildi.
Sistemin çökmesi sonucu başkent Abuja'nın yanı sıra çoğu eyalete 15 saatten uzun süredir elektrik hizmeti verilemediği ifade edildi.
Şebeke yenileme çalışmalarının sürdüğü, voltaj düşüşünün nedeninin araştırıldığı kaydedildi.
Elektrik hizmetinde zaman zaman sorun yaşanan Nijerya'da, bu yıl 6'ncı kez "tam sistem çökmesi" meydana geldi.
AA / Adam Abu - Güncel