Nijerya'nın Borno Eyaletinde DEAŞ Saldırısı: 10 Ölü

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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde ISWAP terör örgütünün düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın düzenlediği saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ISWAP üyeleri, Borno eyaletine bağlı Malam Fatori bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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