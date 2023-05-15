Nijerya'nın Benue eyaletindeki şiddet olayları nedeniyle 40 okulda eğitime ara verildi

Nijerya'da hayvancılık ve tarımla uğraşan çiftçiler arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı Benue eyaletinde, son zamanlarda artan şiddet olayları nedeniyle 40 okulda eğitime ara verildi.

Nijerya'da hayvancılık ve tarımla uğraşan çiftçiler arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı Benue eyaletinde, son zamanlarda artan şiddet olayları nedeniyle 40 okulda eğitime ara verildi.

Benue Eyaleti Eğitim Komiseri Tarnongo Saawuan, yaptığı açıklamada, eyalette devam eden şiddet olaylarının okulları da olumsuz etkilediğini belirtti.

Saawuan, son zamanlarda yeniden artan çatışmalar nedeniyle ortaokul ve lise olmak üzere 40 okulun kapatıldığını kaydederek, "Bölgedeki şiddet olayları nedeniyle çocuklarımızın hayatı tehlikede, o yüzden okulları kapatma kararı aldık." ifadesini kullandı.

Benue eyaletinde iki grup arasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle geçen ay 150'ye yakın kişi hayatını kaybetmiş, 18 binden fazla kişi yerinden olmuştu.

Fulaniler ile çiftçilik yapan kabileler arasında çatışmalar yaşanıyor

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile tarımla uğraşan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.