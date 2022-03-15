Nijerya'nın bazı eyaletlerindeki elektrik kesintisi sürüyor - Haberler

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Nijerya'nın bazı eyaletlerindeki elektrik kesintisi sürüyor

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'nın bazı eyaletlerindeki elektrik kesintisi sürüyor

Nijerya'da elektrik şebekesinin çökmesi sonucu ülkenin bazı eyaletlerinde meydana gelen elektrik kesintisi sürüyor.

Nijerya'da elektrik şebekesinin çökmesi sonucu ülkenin bazı eyaletlerinde meydana gelen elektrik kesintisi sürüyor.

Elektrik Dağıtım Şirketinden yapılan açıklamada, ülkede dün elektrik şebekesinin bazı bölümlerinde meydana gelen voltaj düşüşün ardından elektrik kesintisinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu anda başkent Abuja'nın yanı sıra 5 eyalette elektriğin yeniden sağlandığı, 18 eyalette ise hala elektrik kesintinin sürdüğü aktarıldı.

Şebeke yenileme çalışmalarının sürdüğü, voltaj düşüşünün nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Nijerya'da dün yerel saat ile 10.40'ta elektrik şebekesinin bazı bölümlerinde meydana gelen voltaj düşüşü nedeniyle "tam sistem çökmesi" gerçekleşmiş, elektrikler kesilmişti.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya, Güncel, Haberler

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