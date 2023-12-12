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Nijerya'nın başkenti Abuja'da silahlı saldırı: 6 yaralı, 23 kişi kaçırıldı

12 Aralık 2023 14:29 Güncelleme: 14:30 Abone Ol

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı, aralarında kadınların da bulunduğu 23 kişi kaçırıldı. Saldırganlar genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.