Nijerya'nın 65. Bağımsızlık Günü Geçit Töreni İptal Edildi

Nijerya hükümeti, 1 Ekim'de düzenlenmesi planlanan "65. Bağımsızlık Günü" geçit töreninin iptal edildiğini duyurdu.

Hükümet Sekreterliği Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, daha önce yarın düzenleneceği bildirilen geçit töreninin iptal edildiği belirtildi.

Bu kararın yıl dönümünün önemini azaltmadığı kaydedilen açıklamada, "Federal hükümet, 1 Ekim Çarşamba günü yapılması planlanan 65. bağımsızlık yıl dönümü geçit töreninin iptal edildiğini kamuoyuna duyurur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iptale rağmen Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun geleneksel ulusa sesleniş konuşması ile kültürel etkinlikler gibi diğer programların, planlandığı şekilde devam edeceği ifade edildi.

Nijerya, 1 Ekim 1960'ta İngiliz sömürgesinden çıkarak bağımsızlığını kazanmıştı.