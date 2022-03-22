Nijerya Merkez Bankasından, elektrik sorununun çözümü için 3,1 milyar dolar destek - Haberler

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Nijerya Merkez Bankasından, elektrik sorununun çözümü için 3,1 milyar dolar destek

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya Merkez Bankasından, elektrik sorununun çözümü için 3,1 milyar dolar destek

Nijerya Merkez Bankası (CBN), ülkenin elektrik sorununun çözülmesi için 3,1 milyar dolar destek verdi.

Nijerya Merkez Bankası (CBN), ülkenin elektrik sorununun çözülmesi için 3,1 milyar dolar destek verdi.

CBN Başkanı Godwin Emefiele, yaptığı açıklamada, CBN'nin ülkenin enerji sektörünü desteklemek için son beş yılda elinden geleni yapmaya çalıştığını belirtti.

Ülkenin enerji sorununun azaltılması için 1,3 trilyon naira (3,1 milyar dolar) destek verildiğini kaydeden Emefiele, "Bu fonu, ekipman almak, sayaç satın almak veya elektrik üreten şirketlere ödenen parayı iyileştirmek için verdik." dedi.

Elektrik üretiminde sıkıntı çeken ülkenin birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor.

Günde ortalama 4 saat elektrik hizmeti alabilen halkın büyük bölümü, enerji ihtiyacını jeneratörler aracılığıyla karşılıyor.

Ülkede elektrikler geçen hafta 48 saati aşkın kesilmişti.

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AA / Adam Abu - Güncel

Merkez Bankası, Nijerya, Enerji, dolar, Güncel, Haberler

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