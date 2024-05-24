Nijerya Merkez Bankası Başkanı'nın Mal Varlığına El Konuldu

Nijerya'da mahkeme, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevine son verilen eski Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele'nin 5,26 milyon dolar parası ile mal varlığına el konulması kararı verdi.

Lagos'taki Yüksek Mahkeme, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'nun (EFCC) Emefiele hakkında yaptığı başvuruya ilişkin kararını açıkladı.

Yargıç Yellim Bogoro, Emefiele'nin ülkedeki bankalarda tuttuğu 5,26 milyon dolar parası ile bazı mal varlıklarına el konulduğunu duyurdu.

Başvuruyu incelediğini aktaran Bogoro, "Başvuruyu haklı buluyorum ve talep edildiği şekilde kabul ediyorum." dedi.

Olay

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Haziran 2023'te yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Emefiele'nin görevine son verdi.

EFCC, Kasım 2023 başında Emefiele'yi yaklaşık 1,3 milyon dolar tutarında 6 yolsuzluk ve dolandırıcılıkla suçladı.

Bu iddialar üzerine mahkeme, Emefiele'nin tutuklanmasına karar verdi.

Emefiele, kefalet koşullarını yerine getirmesinin ardından 23 Aralık 2023'te serbest bırakıldı.

EFCC, ocakta Emefiele hakkında 14 maddelik yeni suç duyurusunda bulunmuştu.