Nijerya, Lityum Üretiminde Büyük Potansiyele Sahip

Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, Nijerya'nın günde 4 bin ton lityum üretmeye hazır olduğunu bildirdi.

Shettima, başkent Abuja'da düzenlenen "Nijerya'nın Madencilik Sektörünün Sürdürülebilir Kalkınması" başlıklı konferansın açılışında yaptığı konuşmada, ülke genelinde daha fazla lityum sahası keşfedildiğini belirtti.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun yakında Nijerya'nın günde 4 bin ton lityum işleme kapasitesine sahip en büyük lityum fabrikasının açılışını yapacağını kaydeden Shettima, bunun ülkedeki işsizliği azaltacağını söyledi.

Shettima, katı mineraller sektörüne getirilen reformlardan övgüyle bahsetti.

Nijerya Katı Madenler Bakanı Dele Alake de katı mineraller sektörünün geliştirilmesinin, ulusal ekonomiye önemli katkıda bulunması için tüm paydaşların ortak sorumluluğunu gerektirdiğini ifade etti.