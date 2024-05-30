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Nijerya, Libya'da mahsur kalan 122 düzensiz göçmeni ülkeye getirdi

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Nijerya hükümeti, Libya'da mahsur kalan 122 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha ülkeye getirdi. Bu yıl yaklaşık 6 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine dönmüştü.

Nijerya hükümeti, Avrupa'ya gitmeye çalışırken Libya'da yakalanan ve mahsur kalan 122 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha ülkeye getirdi.

Nijerya Haber Ajansı (AA) haberine göre, Libya'daki Nijerya Misyonu Maslahatgüzarı Kabiru Musa, Nijerya hükümetinin, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) desteğiyle Libya'da mahsur kalan 122 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha tahliye ettiğini belirtti.

Ülkelerine dönenler arasında 39 kadın, 21 çocuk ve 10 bebeğin bulunduğunu ifade eden Musa, bu kişilerden bazılarının sağlık sorunlarının olduğunu aktardı.

Nijerya hükümetinin, IOM ile işbirliğinde yürüttüğü Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) kapsamında, bu yıl yaklaşık 6 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine dönmüştü.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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