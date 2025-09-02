Nijerya-Kolombiya İlişkileri Güçleniyor

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin Kolombiya ile diplomatik, ticari ve kültürel ilişkilerini geliştirmeye kararlı olduğunu belirtti.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Tinubu, başkent Abuja'da, ülkesine resmi ziyarette bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez'i kabul etti.

Görüşmeye, iki ülke yetkilileri, iş dünyası temsilcileri ve diplomatlar katıldı.

Tinubu, görüşmede yaptığı açıklamada, küresel ekonomik dalgalanmalar ve değişen uluslararası politikaların yeni işbirliklerini gerekli kıldığını belirtti.

Devlet Başkanı Tinubu, ülkesinin Kolombiya ile diplomatik, ticari ve kültürel ilişkilerini geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Kolombiya ile havacılık ve konsolosluk anlaşmalarını hayata geçireceklerini kaydeden Tinubu, Kolombiyalı iş insanlarını Nijerya'nın petrol ve doğal gaz sektörüne yatırım yapmaya davet etti.

Tinubu, Nijerya'nın genç ve büyüyen nüfusunun hem pazar hem de nitelikli iş gücü sunduğunu vurguladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Marquez ise havacılık, vize, siyasi istişareler, kültürel değişim ve ticaret alanlarının öncelikli işbirliği konuları olduğunu dile getirdi.

Marquez, Kolombiya ile Nijerya arasında doğrudan uçuşların başlatılması için iş dünyasıyla görüşmeler yaptıklarını aktardı.