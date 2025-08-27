Nijerya, Karite Meyvesi İhracatını 6 Ay Durdurdu

Nijerya, kozmetik ve gıda sanayisinde kullanılan ham karite meyvesinin ihracatını 6 ay süreyle durdurdu. Devlet Başkanı Tinubu'nun onayıyla alınan karar, yerli sanayicileri korumak ve ülkenin küresel pazardaki payını artırmak amacıyla alındı.

Nijerya, kozmetik ve gıda sanayisinde kullanılan ham karite meyvesinin ihracatını 6 ay süreyle durdurdu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun onayıyla yürürlüğe giren yasak, sektörün yeniden yapılandırılması, yerli sanayicilerin korunması ve ülkenin küresel pazardaki payının artırılması amacıyla alındı.

Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima, başkent Abuja'da düzenlenen çok paydaşlı toplantıda yaptığı konuşmada, ülkede kozmetik ve gıda sanayinde kullanılan ham karite meyvesinin ihracatının 6 ay süreyle durdurulduğunu belirtti.

Shettima, kararın "ticaret karşıtı değil, katma değer üretmeye yönelik bir politika" olduğunu vurgulayarak, şunlar kaydetti:

"Amacımız fabrikalarımıza yeterli hammadde sağlamak, kapasitelerini tam olarak işletmek ve istihdamı artırmak. Nijerya, küresel karite üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor ancak 6,5 milyar dolarlık pazardan sadece yüzde 1 pay alıyor. Bu kabul edilemez."

Geçici yasağın gözden geçirilebileceğini bildiren Shettima, kısa vadede yıllık 300 milyon dolara kadar gelir hedeflediklerini, 2027'ye kadar ise ihracat gelirlerinde on kat artış sağlamayı planladıklarını söyledi.

Shettima, ayrıca Brezilya ile yapılan anlaşma kapsamında Nijerya menşeli işlenmiş karite ürünlerinin 3 ay içinde pazara gireceğini aktardı.

Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Abubakar Kyari ise kararın "gecikmiş ama gerekli" bir adım olduğunu söyleyerek, "Nijerya, yılda 350 bin ton karite üretmesine rağmen, işleme tesisleri kapasitesinin sadece yüzde 35-50'sinde çalışıyor. Oysa potansiyelimiz 900 bin tona ulaşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Afrika'da yetişen karite ağacının meyve tohumlarından elde edilen karite (shea) yağı, son yıllarda gıda ve kozmetik sektöründe sıkça tercih ediliyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
