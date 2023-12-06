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Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı İHA Saldırısı İçin Özür Diledi

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Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Taoreed Lagbaja, Nijerya Hava Kuvvetleri'nin (NAF) insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucunda 85 sivilin ölümüne yol açtığı olay için özür diledi. Lagbaja, köy sakinlerinden özür dileyerek benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için önlem alacaklarını söyledi.

Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Taoreed Lagbaja, 3 Aralık'ta Kaduna eyaletindeki Tudun Biri köyünde 85 sivilin ölümüne yol açan Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF) insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle özür diledi.

Olayın yaşandığı köyü ziyaret eden Lagbaja, burada yaptığı açıklamada, NAF'ın İHA saldırısını "talihsiz bir olay" olarak nitelendirdi.

Köy sakinlerinden özür dileyen Lagbaja, askeri operasyonların yürütülmesi sırasında böyle bir olayın tekrar meydana gelmemesi için önlem alacağına söz verdi.

Olay

Tudun Biri köyünde, 3 Aralık akşamı köylülerin mevlit programı için toplandığı sırada NAF'a ait bir İHA köyü bombalamıştı.

Olayda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 85 kişi yaşamını yitirmiş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, NAF'ın eyalette teröristlere karşı rutin operasyon sırasında "yanlışlıkla" köyü bombaladığını ileri sürmüştü.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, saldırının derhal soruşturulması talimatını vermişti.

Kaynak: AA / Güncel

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