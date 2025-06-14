Nijerya, İsrail'in İran'a Yönelik Saldırılarını Kınadı ve İtidal Çağrısında Bulundu

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Nijerya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak, taraflara bölgesel ve küresel barış adına itidal çağrısında bulundu. Açıklamada, askeri eylemlerin yerini diplomasinin alması gerektiği vurgulandı.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak, taraflara bölgesel ve küresel barış adına azami itidal çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya, İran İslam Cumhuriyeti ile İsrail Devleti arasında artan füze ve hava saldırılarıyla kendini gösteren düşmanlıkların tırmanmasına yol açan İsrail'in önleyici saldırısını kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, misillemelere dayalı döngüsel çatışmaların sivillerin hayatını tehdit ettiği ve Orta Doğu genelinde daha fazla istikrarsızlığa neden olabileceği vurgulandı.

Askeri eylemler müzakerenin yerini tutamaz

Nijerya'nın barışçıl birlikte yaşama, saldırmazlık ve çok taraflı diplomasi ilkelerine derinden bağlı olduğu belirtilen açıklamada, "Tüm tarafları çatışma yerine diyaloğu öncelemeye çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası topluma, gerginliğin derhal azaltılması yönündeki çabalarını artırma ve yapıcı diyalog ortamı oluşturma çağrısı yapıldı.

Askeri müdahalelerin kalıcı barış için çözüm olmadığı vurgulanırken, bunun ancak diplomasi, karşılıklı saygı ve uluslararası hukuka bağlılıkla sağlanabileceği kaydedildi.

Nijerya'nın bölgede tansiyonun düşürülmesi ve barışın tesisine yönelik samimi tüm çabalara destek vermeye hazır olduğu bildirildi.

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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