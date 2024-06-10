Nijerya İşçi Sendikaları Asgari Ücret İçin Yeniden Greve Hazırlanıyor

Nijerya'da işçi sendikaları, artan hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücretin yükseltilmesi için yapılan görüşmelerin olumsuz geçmesi üzerine yeniden greve gitmeye hazırlanıyor.

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) Genel Sekreteri Yardımcısı Chris Onyeka, Channels televizyonuna yaptığı açıklamada, NLC ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC) liderlerinin, ülkede artan hayat pahalılığına ilişkin hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmede olumlu sonuç alınamadığını belirtti.

Hükümetin işçilere önerdiği asgari ücretinin düşük ve kabul edilmez olduğunu kaydeden Onyeka, "Hiçbir zaman hükümetin önerdiği ücret kabul etmedik ve etmeyi de düşünmüyoruz. Bu para ile hiçbir Nijeryalı işçi evine yemek götüremez. Açlık ücreti için pazarlık yapmayacağız." dedi.

Onyeka, hükümete asgari ücretinin yükseltmesi için verilenen sürenin sonuna doğru gelindiğini hatırlatarak, aksi takdirde ülke genelinde askıya aldıkları greve yeniden gidileceğini ifade etti.

İşçi sendikaları, süresiz grevi askıya almıştı

Nijerya hükümetinin, işçi sendikalarının kesilen elektrik sübvansiyonunun yeniden verilmesi ve asgari ücretin yükseltilmesi taleplerini red etmesi üzerine işçiler 2 Haziran'da ülke genelinde süresiz greve gitme kararı almıştı.

Grev kapsamında ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanırken okullar, hastaneler ve bankalar hizmet dışı kalmıştı.

TUC Başkanı Festus Osifo, 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, NLC lideri ile birlikte hükümet yetkilileriyle bir araya gelip taleplerin görüşülmesi için süresiz grevi askıya aldıklarını aktarmıştı.