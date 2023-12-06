Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya ile Kuveyt, ticaret ve turizmi artırmak nedeniyle havacılık işbirliğini güçlendirmek için anlaşma imzaladı. Anlaşma, Nijerya ve Kuveyt arasındaki diplomatik ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Nijerya ile Kuveyt, havacılık işbirliğini güçlendirmek için anlaşma imzaladı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya ile Kuveyt, ticaret ve turizmi artırmak nedeniyle havacılık işbirliğini güçlendirmek için anlaşma imzaladı.

Nijerya Havacılık ve Uzay Geliştirme Bakanlığı Sözcüsü Tunde Moshood, yaptığı yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki anlaşmanın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü toplantısı sırasında imzalandığını bildirdi.

Moshood, anlaşmanın, ticaret ve turizmi artırmak üzere havacılık işbirliğini güçlendirmek amacıyla imzalandığını aktardı.

Nijerya Havacılık ve Uzay Geliştirme Bakanı Festus Keyamo, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın Nijerya ve Kuveyt arasındaki diplomatik ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Anlaşmanın iki ülke arasındaki gelişmiş bağlantı ve ekonomik işbirliği için yollar açtığının altını çizen Keyamo, iki ülke arasındaki ticareti, turizmi ve insanlar arası değişimleri artırma potansiyeli taşıdığını vurguladı.

Keyamo, hükümetin Nijerya'nın küresel havacılık varlığını ilerletme ve ekonomik ilerleme için fırsatları teşvik etme konusundaki kararlılığını dile getirdi.