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Nijerya ile Güney Afrika'dan Madencilikte İşbirliği Anlaşması

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Nijerya ve Güney Afrika, madencilik alanında yatırım, bilgi paylaşımı ve teknoloji transferini içeren bir işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi ve Afrika içi ticareti geliştirmeyi amaçlıyor.

Nijerya ile Güney Afrika, madencilik alanında yatırım, bilgi paylaşımı ve teknoloji transferini kapsayan bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Nijerya Mineraller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Dele Alake ile Güney Afrika Mineral Kaynaklar ve Enerji Bakanı Gwede Mantashe'nin, başkent Abuja'da madencilik alanında bir işbirliği anlaşması imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, madencilik sektöründe yatırım, bilgi paylaşımı ve teknoloji transferi alanlarını kapsayan anlaşmanın, Nijerya-Güney Afrika İkili Ulusal Komisyonu çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme çabalarının bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, her iki bakanın Afrika içi ticareti geliştirme konusunda hemfikir olduğu ve somut adımların hayata geçirilmesine kararlı oldukları belirtildi.

Bakan Alake, anlaşmanın Afrika için sanayileşme, istihdam ve sürdürülebilir kalkınma açısından büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.

"Jeoloji, madencilik ve mineral işleme alanındaki bu anlaşma, bilgi paylaşımını teşvik edecek, yatırımları artıracak ve bölgesel entegrasyonu güçlendirecektir." diyen Alake, Nijerya'nın madencilik sektörünü geliştirmeye odaklandığını ve Güney Afrika'nın teknolojik birikimiyle karşılıklı fayda sağlayacak bir sinerji oluştuğunu söyledi.

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Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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