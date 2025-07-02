Nijerya, İklim Finansmanı İle Yeşil Enerji Projelerine Başlıyor

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Nijerya hükümeti, büyük bir havalimanında uygulanacak hibrit enerji projesi dahil pilot 'yeşil enerji' merkezleri için 60 milyon doları aşan iklim finansmanı sağlamak üzere küresel finans kuruluşlarıyla görüşmelere başladı. Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, iklim değişikliğiyle mücadelede acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Nijerya hükümeti, büyük bir havalimanında uygulanacak hibrit enerji projesi dahil pilot "yeşil enerji" merkezleri için 60 milyon doları aşan iklim finansmanı sağlamak üzere küresel finans kuruluşlarıyla görüşmelere başladı.

Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, başkent Abuja'da düzenlenen " Nijerya'da Altyapıların Karbonsuzlaştırılması Zirvesi"nin açılışında konuştu.

Nijerya'nın düşük karbon ekonomisine geçiş konusunda acil adımlar atması gerektiğini belirten Shettima, iklim değişikliğiyle mücadelede gecikmenin ülkenin kalkınma hedeflerini ve ekonomik geleceğini tehdit ettiğini söyledi.

Shettima, hükümetin, büyük bir havalimanında uygulanacak hibrit enerji projesi dahil pilot "yeşil enerji" merkezleri için 60 milyon doları aşan iklim finansmanı sağlamak üzere küresel finans kuruluşlarıyla görüşmelere başladığını açıkladı.

İklim değişikliğiyle mücadelede hızlı adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Shettima, "İklim eylemi sadece çevreyle ilgili değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Shettima, ülkenin sera gazı emisyonlarının yüzde 75'inden fazlasının enerji, ulaşım, tarım ve kentsel gelişim gibi temel altyapı sektörlerinden kaynaklandığını kaydetti.

2050 yılında Nijerya nüfusunun 440 milyonu aşmasının beklendiğine dikkati çeken Shettima, bu artışın kaynaklar üzerindeki baskıyı artırabileceğini ve çevresel bozulmayı derinleştirebileceğini söyledi.

Shettima ayrıca tüm hükümet kademelerinde politika uyumu sağlanması ve yeşil tahvil ile iklim yatırım fonları gibi yenilikçi finansman modellerinin kullanılarak yerel çözümlerin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Devlet Başkanı Yardımcısı Shettima, "Amacımız net sıfır emisyon. Ancak bu yolculuk yerel, kapsayıcı ve acil olmalıdır." dedi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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