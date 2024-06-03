Nijerya Hükümeti, İşçi Sendikalarının Süresiz Grevini Yasa Dışı İlan Etti

Nijerya hükümeti, Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresinin (TUC) ülke çapındaki süresiz grevini "yasa dışı" ilan ederek, çalışanlara işe geri dönmeleri çağrısında bulundu.

Adalet Bakanı ve Başsavcı Lateef Fagbemi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki ekonomik zorlukların devam ettiğini vurgulayarak, sendikaların grev için yanlış zaman seçtiğini belirtti.

Fagbemi, Nijerya yasalarının NLC ve TUC'nin grevden en az 15 gün önce bildirimde bulunmaları gerektirdiğini, sendikaların yasaya uymadıklarını ifade etti.

NLC ve TUC'nin ülke çapındaki süresiz grevinin "yasa dışı" olduğunu aktaran Fagbemi, işçilere işe geri dönmeleri çağrısında bulundu.

İşçi sendikaları tarafından başlatılan grev kapsamında ülke genelinde elektrikler kesilirken, okulların yanı sıra hastane ve bankalar kapatıldı.

NLC ve TUC, artan hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücretin yükseltilmesini ve kaldırılan elektrik ücretlerindeki desteğin yeniden getirilmesini talep etmiş, hükümetin bu talebi reddetmesi üzerine dün süresiz greve gitme kararı almıştı.

NLC ve TUC temsilcileri ile hükümet yetkilileri, dün, greve gidilmemesi için bir araya gelmiş ancak görüşmeden olumlu sonuç alınamamıştı.