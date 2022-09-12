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Nijerya hükümeti, greve giden akademisyenlere dava açtı

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Nijerya hükümeti, greve giden akademisyenlere dava açtı

Nijerya hükümeti, eğitim bütçesinin yetersiz, maaşların ise düşük olduğu gerekçesiyle uzun süredir greve giden akademisyenlere dava açtı.

Nijerya hükümeti, eğitim bütçesinin yetersiz, maaşların ise düşük olduğu gerekçesiyle uzun süredir greve giden akademisyenlere dava açtı.

Çalışma ve İstihdam Bakanı Chris Ngige, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, her iki taraf arasındaki görüşmelerde olumlu sonuç alınamaması nedeniyle Üniversite Akademisyenleri Sendikasına (ASUU) dava açtığını belirtti.

Nijerya'daki akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz, maaşların ise düşük olduğu gerekçesiyle 14 Mart'ta 2 aylık "uyarı grevi" başlatmıştı. Hükümetten olumlu bir sonuç alamayan akademisyenler, grevi 3 ay daha uzatmıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 19 Temmuz'da Eğitim Bakanı Adamu Adamu'ya akademisyenlerin sorununun 2 haftada çözülmesi emrini vermişti.

Nijerya'da işçi sendikaları, grev yapan akademisyenleri desteklemek için 26-27 Temmuz'da ülke genelinde hükümet karşıtı gösteriler düzenlemişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

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