Nijerya Hükümeti, Grevdeki Akademisyenlere 'İş Yok, Maaş Yok' Politikası Uygulayacak

Güncelleme:
Nijerya'da akademisyenler, düşük maaşlar ve yetersiz eğitim bütçesi nedeniyle iki haftalık grev başlattı. Hükümet, grev süresince 'iş yok, maaş yok' politikası uygulayacağını açıkladı.

Nijerya hükümeti, ülkede iki haftalık greve başlayan akademisyenlere "iş yok, maaş yok" politikası uygulayacağını açıkladı.

Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Folasade Boriowo, hükümet ile Üniversiteler Akademik Personel Sendikası (ASUU) ile bir araya geldiğini belirtti.

Boriowo, hükümetin sürece iyi niyet ve esneklikle yaklaştığını ancak ASUU'nun aynı kararlılığı göstermediğini kaydetti.

Akademisyenlerin işe gitmediği müddetçe hükümetin "iş yok, maaş yok" politikası uygulayacağını aktaran Boriowo, bu politikanın ülkenin yürürlükteki iş kanunları kapsamında geçerli olduğunu vurguladı.

Nijerya'da akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşların düşük olmasını gerekçe göstererek bugünden itibaren 2 haftalık grev başlatmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
