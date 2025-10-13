Nijerya Hükümeti, Grevdeki Akademisyenlere 'İş Yok, Maaş Yok' Politikası Uygulayacak

Nijerya hükümeti, ülkede iki haftalık greve başlayan akademisyenlere "iş yok, maaş yok" politikası uygulayacağını açıkladı.

Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Folasade Boriowo, hükümet ile Üniversiteler Akademik Personel Sendikası (ASUU) ile bir araya geldiğini belirtti.

Boriowo, hükümetin sürece iyi niyet ve esneklikle yaklaştığını ancak ASUU'nun aynı kararlılığı göstermediğini kaydetti.

Akademisyenlerin işe gitmediği müddetçe hükümetin "iş yok, maaş yok" politikası uygulayacağını aktaran Boriowo, bu politikanın ülkenin yürürlükteki iş kanunları kapsamında geçerli olduğunu vurguladı.

Nijerya'da akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşların düşük olmasını gerekçe göstererek bugünden itibaren 2 haftalık grev başlatmıştı.