Nijerya hükümeti doktorların grevini 'yasa dışı' ilan etti

Nijerya hükümeti, doktorların maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle başlattığı 5 günlük uyarı grevinin "yasa dışı" olduğunu bildirdi.

Nijerya hükümeti, doktorların maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle başlattığı 5 günlük uyarı grevinin "yasa dışı" olduğunu bildirdi.

Çalışma ve İstihdam Bakanlığı Sözcüsü Olajide Oshundun, yaptığı açıklamada, doktorların ülkenin iş kanununun öngördüğü şekilde hükümete 21 günlük bir bildirim süresi vermediklerini belirtti.

Doktorların bugünden itibaren başlattığı grevin "yasa dışı" olduğunun altını çizen Oshundun, "Yasa 21 gün süre bildirimi öngörüyor. Bakan, bildirimi bugün, birkaç saat önce aldı." dedi.

Oshundun, doktorların yasal bildirimde bulunmadan greve gitmesi halinde, yaptıkları eylemin sonuçlarına katlanmaları gerektiğini ifade etti.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliğinden (NARD), greve gitmeden önce hükümete 2 haftalık ültimatom verdiğini ve bu ültimatomun 13 Mayıs'ta sona erdiğini açıklamıştı.

Doktorlar, aylardır ödenmeyen maaşlarının ve hastanedeki çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.