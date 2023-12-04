Nijerya Hava Kuvvetleri Yanlışlıkla Köyü Bombaladı

Nijerya Hava Kuvvetleri'nin (NAF), Kaduna eyaletine bağlı bir köyü yanlışlıkla bombaladığı bildirildi. Olayda kaç kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin bilgi verilmezken, köylülere yönelik bombardımanın kasıtsız ve talihsiz olduğu belirtildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri'nin (NAF), Kaduna eyaletine bağlı bir köyü yanlışlıkla bombaladığı bildirildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, NAF'ın eyalette teröristlere karşı rutin operasyon sırasında yanlışlıkla bir köyü bombaladığını belirtti.

Olayda kaç kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin bilgi vermeyen Aruwan, köylülere yönelik bombardımanın "kasıtsız ve talihsiz" olduğunu açıkladı.

Aruwan, olay bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarının halen devam ettiğini ve yaralıların hastaneye sevk edildiğini ifade etti.

Ulusal basında çıkan haberlerde, NAF'ın köyü bombalaması sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkedeki güvenlik güçleri ise silahlı çeteler ve teröristlere karşı mücadele için zaman zaman operasyonlar düzenliyor.