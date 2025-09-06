Nijerya Hava Kuvvetleri'nden Boko Haram'a Darbe: 30 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'nın Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonunda 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Ehimen Ejodame, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, aldıkları istihbarat üzerine Borno eyaletine bağlı Bama bölgesindeki Dar-El-Jamal köyünde, Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Ejodame, operasyonda 30 Boko Haramlı teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.