Nijerya, Güvenlik Sorunları İçin 49 Yeni Hava Aracı Satın Alıyor

Nijerya, Güvenlik Sorunları İçin 49 Yeni Hava Aracı Satın Alıyor
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Nijerya, silahlı çeteler ve terör örgütleriyle mücadele kapsamında 49 yeni hava aracı satın alacak. Hava Kuvvetleri Komutanı Abubakar, bu yatırımların güvenlik operasyonlarına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Güvenlik sorunlarının arttığı Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, silahlı çeteler ve terör örgütleriyle mücadele kapsamında 49 yeni hava aracı satın alacak.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF), kuruluşunun 61. yıl dönümü kapsamında iki yeni Agusta 109 Trekker tipi helikopteri törenle envanterine kattı.

Törene, Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Abubakar ve çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Abubakar, törende yaptığı konuşmada, ülkede güvenlik sorunlarıyla mücadele için gelecek yıl içinde 49 yeni hava aracının daha NAF filosuna dahil edileceğini belirtti.

Abubakar, yeni alınacak hava araçlarının 10 adet "A-109S Trekker", 12 adet "AH-1 Zulu" tipi taarruz helikopteri, 24 adet "M-346" tipi taarruz ve yer destek uçağı ile 3 adet "Kata 295" tipi orta sınıf nakliye uçağından oluştuğunu kaydederek, bu yatırımların Nijerya'nın terörle mücadele ve iç güvenlik operasyonlarına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

"Ülkemizin dinamik güvenlik yapısı, çok sayıda cephede hızlı konuşlanabilen, çevik ve iyi donanımlı bir hava kuvvetini zorunlu kılmaktadır." diyen Abubakar, modern platformlara yapılan yatırımların süreceğini ifade etti.

Abubakar, 2024'ten bu yana NAF envanterine toplam dokuz yeni hava aracının katıldığını belirtti. Bunlar arasında dört adet "C-129" tipi taarruz helikopteri, üç adet "King Air 360" tipi uçak ve törenle hizmete alınan iki adet "Agusta 109 Trekker" tipi helikopter yer alıyor.

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya, daha önce terör gruplarıyla mücadele için Türkiye ve ABD'den savaş helikopterleri satın almıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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