Nijerya Genelkurmay Başkanı'ndan Orduya Destek Çağrısı

Nijerya Genelkurmay Başkanı'ndan Orduya Destek Çağrısı
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Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa, güvenlik sorunlarıyla başa çıkabilmek için toplumun orduya destek vermesi gerektiğini vurguladı. Güvenliğin sadece askeri birimlerin sorunu olmadığını belirterek, sivillerin terörle mücadeledeki rolüne dikkat çekti.

Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa, ülkedeki güvenlik sorunlarının üstesinden gelmek için toplumun orduya destek vermesi çağrısı yaptı.

Musa, başkent Abuja'da bir programda yaptığı açıklamada, ülkedeki güvenliğin sadece askeri ve istihbarat birimlerinin sorumluluğunda olmadığını belirtti.

Ülkedeki güvenlik sorunlarının üstesinden gelmek için toplumun orduya destek vermesi çağrısında bulunan Musa, güven ortamının sağlanması ve sorumlu medya anlatılarının benimsenmesinin de gerektiğini vurguladı.

Musa, sivillerin terörle mücadelede oynadığı rolün önemine dikkati çekerek, "Vatandaşların, barışa karşı çalışan unsurlara alan, destek veya görünürlük sağlaması, isyancı grupların güçlenmesine zemin hazırlıyor." dedi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın, fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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