Nijerya, Gambiya'ya ECOWAS misyonunda görev alacak 197 asker gönderdi

Nijerya Silahlı Kuvvetlerine mensup 197 asker, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Gambiya Misyonu'nda görev almak üzere bu ülkeye gönderildi.

Nijerya Silahlı Kuvvetlerine mensup 197 asker, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Gambiya Misyonu'nda görev almak üzere bu ülkeye gönderildi.

Nijerya Ordu Harekat Başkanı Tümgeneral Taoreed Lagbaja, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya ordusunun barış destek operasyonları için Gambiya'ya 14'ü subay 197 asker gönderdiğini belirtti.

Lagbaja, Nijerya'nın uluslararası barış ve güvenliğe katkılarının bir parçası olarak nitelikli barış gücü askerleri görevlendirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Gambiya'daki ECOWAS misyonu, 2016'daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra anayasal krizi çözmek için müdahale misyonu olarak kurulmuştu.

Nijerya, geçen sene de Gambiya'ya barış destek operasyonları için 205 asker göndermişti.

Yahya Jammeh ülkeyi 22 yıl boyunca yönetmişti

Eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve infaz" gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, iktidarı bırakması yönündeki çağrıları reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Jammeh, mayısta ülkeye döneceğini duyurmuştu.