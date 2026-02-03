Haberler

Eski Nijerya Adalet Bakanı Malami, terör finansmanı suçlamasıyla yargılanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Nijerya Adalet Bakanı Abubakar Malami ve oğlu Abdulaziz Malami, terörün finansmanı ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamalarıyla federal mahkemede yargılanmaya başladı. Mahkeme, tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı 20 Şubat'a erteledi.

Eski Nijerya Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami ile oğlu Abdulaziz Malami, terörün finansmanı ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme'de yapılan duruşmada, baba-oğul hakkında "Terörizmin Önlenmesi ve Yasaklanması Yasası" kapsamında beş ayrı suçlama yöneltildi.

Suçlamalarda, Malami'nin görevde bulunduğu dönemde bazı terör finansmanı şüphelilerinin yargılanmasını engelleyerek terör faaliyetlerine dolaylı destek sağladığı öne sürüldü.

Savcılık, ayrıca baba-oğulun Kebbi eyaletindeki konutlarında ruhsatsız ateşli silah ve mühimmat bulundurduklarını iddia etti.

Sanıklar, suçlamaları reddetti.

Tutukluluğun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 20 Şubat'a erteledi.

Abubakar Malami ve oğlu Abdulaziz Malami, terörün finansmanı ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamalarıyla 20 Ocak'ta tutuklanmıştı.???????

Öte yandan Malami, Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'nun (EFCC) açtığı ayrı bir davada, yaklaşık 6 milyon dolar (8,7 milyar naira) tutarında yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla da yargılanıyor.

EFCC, Malami'nin kamu görevini kötüye kullanarak devlet fonlarını zimmetine geçirdiğini ve bu gelirlerle Abuja, Kebbi ve Kano eyaletlerinde çok sayıda taşınmaz edindiğini iddia ediyor.

Malami, söz konusu yolsuzluk davasında yakın zamanda kefaletle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Eşimin geliri yok, işsiz' diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı

Özel'e dert yakınan kadından açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
Taraftar tepkisi sonrası Galatasaray'da bitti denilen transfer iptal

Taraftar tepkisi sonrası bitti denilen transfer iptal oldu
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a geliyor
Trump ve Petro, Beyaz Saray'da biraraya geldi

Vurmakla tehdit ettiği ülkenin liderini Beyaz Saray'da ağırladı
'Eşimin geliri yok, işsiz' diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı

Özel'e dert yakınan kadından açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü

Kendisinin yerine gelebilecek ismi de öldürdüler
Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar

Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar