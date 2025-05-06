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Nijerya, Eğitimi Dijitalleşme ile Dönüştürüyor

Nijerya, Eğitimi Dijitalleşme ile Dönüştürüyor
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Nijerya, Uluslararası Akıllı Eğitim Konferansı'nda dijital teknolojileri eğitim sistemine entegre ederek tüm çocuklara kaliteli eğitim sunma hedefini açıkladı. Eğitim Bakanı, yapay zeka ve dijitalleşme ile öğretmenlerin mesleki gelişiminde de yenilikçi yöntemlerin kullanılacağını belirtti.

Afrika'nın en kabalık ülkesi Nijerya, dijital teknolojileri eğitim sistemine entegre ederek ülke genelindeki milyonlarca çocuğa kaliteli ve eşit eğitim sunma hedefiyle kapsamlı bir dönüşüm sürecine giriyor.

Başkent Abuja'da düzenlenen Uluslararası Akıllı Eğitim Konferansı (ICSE 2025) Afrika'da dijital dönüşüm ve yenilikçi eğitim çözümleri üzerine uluslararası paydaşları bir araya getirdi.

Konferansa, Eğitim Bakanı Maruf Tunji Alausa, Eğitimden sorumlu Devlet Bakanı Suwaiba Said Ahmed, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Alausa, konferansın ardından yaptığı açıklamada, Nijerya'da dijitalleşme ve yapay zeka tabanlı uygulamaların önümüzdeki dönem eğitim politikalarının merkezinde yer alacağını belirtti.

Nijerya'nın eğitimde dijitalleşme yolculuğunu hızlandırdıklarını söyleyen Alausa, "Bu bir akıllı eğitim ve dijital okuryazarlık konferansı. Biz de bakanlık olarak, bu teknolojileri kullanarak ülkedeki tüm çocuklara eşit ve kaliteli eğitim erişimi sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Alausa, Nijerya'da 18 milyondan fazla okula gitmeyen çocuk bulunduğuna ve ilkokul seviyesindeki öğrencilerin yüzde 70'inin temel okuma-yazma ve matematik becerilerine sahip olmadığına dikkati çekerek, çözümün teknolojiyle geldiğini vurguladı.

Bakan Alausa, "Teknoloji sayesinde ülkenin en ücra köşelerindeki çocuklara bile kaliteli eğitimi ulaştıracağız. Bugün burada dijital araçlar ve yenilikçi uygulamaların okullarımıza entegrasyonunu konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkede sadece öğrencilere değil, öğretmenlere yönelik yaklaşımlarda da dijitalleşmeye gidileceğini anlatan Alausa, bu yıldan itibaren öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin dijital platformlar üzerinden sağlanacağını söyledi.

Alausa ayrıca yapay zeka teknolojisinin de Nijerya'daki okullarda kullanılmaya başlanacağını belirterek, "Geleceğin teknolojilerini eğitim sistemimize entegre edeceğiz. Öğrencilerimizi sadece bugünün değil, yarının dünyasına da hazırlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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