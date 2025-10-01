Nijerya Devlet Başkanı Tinubu: Yeni Bir Umut Dönemi Başlıyor

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinde yapılan reformların meyve vermeye başladığını belirterek, "Nijerya en zor dönemi geride bıraktı, yeni bir umut dönemi başlıyor." dedi.

Tinubu, "1 Ekim Bağımsızlık Günü" vesilesiyle ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Ülkesinde yeni yapılan reformların meyve vermeye başladığını söyleyen Tinubu, "Nijerya en zor dönemi geride bıraktı, yeni bir umut dönemi başlıyor." ifadesini kullandı.

Tinubu, göreve geldiğinde devraldığı ekonomik krizin ardından hükümetin "cesur reformlar" yaptığını vurgulayarak, akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılması ve mali disiplinin sağlanmasıyla ülkenin yeniden büyüme yoluna girdiğinin altını çizdi.

Güvenlik konusunda ise ordu ve güvenlik güçlerinin terörle ve suçla mücadelede önemli başarılar kazandığına değinen Tinubu, evlerini terk eden yüz binlerce kişinin geri döndüğüne işaret etti.

Konuşmasında gençlere de mesaj veren Tinubu, eğitim kredileri, genç girişimcilere yönelik programlar ve tüketici kredileriyle gençlerin geleceğe hazırlanacağını dile getirdi.

Tinubu, "Nijerya'nın kendi ayakları üzerinde duran, üretken ve refah içinde bir ülke olması için temel atıldı. Yeni bir şafak yaklaşıyor." diye konuştu.

Nijerya, 1 Ekim 1960'ta İngiliz sömürgesinden çıkıp bağımsızlığını kazanmıştı.