Haberler

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Trump ile Hristiyanlara Yönelik Saldırıları Görüşecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Hristiyanlara yönelik saldırılarla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Görüşmede, Nijerya'daki terör örgütlerinin hedefleri ve yapılacak ortak mücadele hakkında bilgi alışverişinde bulunulacak.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinde "Hristiyanlara yönelik saldırı iddialarıyla" ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Devlet Başkanlığı Politika İletişimi Özel Danışmanı Daniel Bwala, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Tinubu ile Trump arasında "önümüzdeki günlerde" bir görüşme yapılmasının planlandığını belirtti.

İki liderin, terörle mücadelede ortak kararlılığa sahip olduklarını vurgulayan Bwala, "Trump, Nijerya'ya silah satışına onay vererek önemli katkı sağladı. Tinubu da bu imkanı terörle mücadelede etkin biçimde kullandı ve kayda değer sonuçlar elde etti." ifadesini kullandı.

Görüşmenin Abuja'da ya da Washington'da yapılabileceğini aktaran Bwala, tarafların, Nijerya'daki terör örgütlerinin yalnızca Hristiyanları mı yoksa tüm inanç gruplarını mı hedef aldığı yönündeki farklı değerlendirmeleri de ele alacağını kaydetti.

Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmişti.

Donald Trump, dün ise Nijerya'da Hristiyanlara yönelik saldırıların sürdüğü iddiasıyla ülkeye yönelik tüm yardımların kesileceğini belirtmiş ve "Nijerya hükümeti bu durumu engellemezse, ABD'nin askeri müdahalesi ihtimal dahilindedir." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
5 gol, 2 kırmızı kart! Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönerek Beşiktaş'ı devirdi

Yıllarca konuşulacak derbi! Fenerbahçe 2-0'dan gelip kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

Film sahnesi değil! Seyir halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

Film sahnesi değil! Seyir halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Dorgeles Nene'den maça damga vuran hareket

Derbiye damga vuran an
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi sonrası hakem tepkisi

Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Onu da oyundan atmalıydılar
Domenico Tedesco: Bu atmosferde bu rakibe karşı oynamak zor

Domenico Tedesco: Bu atmosferde bu rakibe karşı...
Ankara'da doğal gaz borusu kesilen dairede patlama

Faciadan dönüldü! Çakmağı ateşlediği gibi yer yerinden oynadı
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.