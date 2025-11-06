Haberler

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Terörizmle Mücadelede Kararlılığını Vurguladı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, hükümetinin terörizm ve suçla mücadeleye yoğunlaşarak ülkeyi ileriye taşımaktaki kararlılığını dile getirdi. Tinubu, güvenlik ve ekonomik zorlukların üstesinden gelerek müreffeh bir Nijerya inşa edeceklerini ifade etti.

Başkan Tinubu, başkent Abuja'da yapılan Federal Yürütme Konseyi toplantısının ardından Maliye ve Ekonomi Koordinasyon Bakanı Wale Edun ile bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Tinubu, hükümetinin terörizm ve suçla mücadeleyi yoğunlaştırarak ülkeyi "Yenilenmiş Umut Gündemi" çerçevesinde ileriye taşımakta kararlı olduğunu söyledi.

Hükümetin yürüttüğü reformların yatırımcı güvenini artırdığını ve ekonomik alanda kayda değer kazanımlar sağladığını dile getiren Tinubu, "Karşı karşıya olduğumuz siyasi ve güvenlik baskılarına rağmen ülkemizi ileriye taşımaya kararlıyız." dedi.

Tinubu, ülkenin güvenlik ve ekonomik alanda ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Önümüzdeki görev büyük. Ancak birlik ve kararlılıkla terörizmi yenecek, müreffeh, kapsayıcı ve dirençli bir Nijerya inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
