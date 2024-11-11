Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına son vermesi çağrısında bulunarak, "Filistin'deki çatışma çok uzun süredir devam ediyor ve buna bağlı olarak büyük acılara yol açtı." dedi

Tinubu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonlandırmasını isteyen Tinubu, Nijerya'nın Gazze'de derhal ateşkes sağlanması çağrısını yineleyerek, ülkesinin hem İsrailliler hem de Filistinlilerin güven içinde bir arada yaşayabilecekleri iki devletli çözümü desteklediğini söyledi.

Bunun bölgede kalıcı barışı sağlayacağını belirten Tinubu, şunlar kaydetti:

"Adalete, insan onuruna ve insan hayatının kutsallığına değer veren ulusların temsilcileri olarak, bu çatışmanın bir an önce sona erdirilmesi için hep birlikte ahlaki bir yükümlülüğümüz var. Boş kınamalar yayınlamak yeterli değildir. Dünya, Gazze'de çok uzun süredir devam eden İsrail saldırganlığının sona ermesi için çalışmalıdır."

Tinubu, Orta Doğu'daki çatışmanın taraflarını, küresel hukuki ve diplomatik normlara uygun olarak orantılılık ilkesine ve sivillerin temel haklarına saygı göstermeye çağırdı.