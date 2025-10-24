Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Güvenlik Mimarisi İçin Komutanlıkları Yeniledi

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkenin güvenlik mimarisini güçlendirmek için Genelkurmay Başkanı ve diğer kuvvet komutanlıklarında değişikliğe gitti.

Devlet Başkanlığının Kamu İletişimi ve Oryantasyon Özel Danışmanı Sunday Dare'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre Tinubu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Christopher Musa'yı görevden alarak yerine Orgeneral Olufemi Oluyede'yi atadı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Tümgeneral W. Shaibu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Hava Korgeneral S.K. Aneke, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Tümamiral I. Abbas getirildi.

Savunma İstihbarat Başkanı Tümgeneral E.A.P. Undiendeye görevine devam edecek.

Devlet Başkanı Tinubu, görevden aldığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa ve diğer kuvvet komutanlarına "vatansever hizmetleri ve özverili liderlikleri" dolayısıyla teşekkür etti.

Tinubu, yeni atanan komutanlardan "Nijerya Silahlı Kuvvetlerini tanımlayan profesyonellik ve kardeşlik ruhunu daha da geliştirmelerini" istedi.

Darbe girişimi iddiası

Ülkedeki Sahara Reporters gazetesi, 19 Eylül'de aralarında bir tuğgeneral ve bir albayın da bulunduğu 16 askerin, Tinubu'yu devirmeye yönelik darbe planladığını iddia etmişti.

Adını vermek istemeyen bir askeri yetkili ise bu askerlerin ordu tarafından gözaltına alındığını ve bu kişileri soruşturmak üzere yaklaşık 20 subaydan oluşan bir komisyon kurulduğunu belirtmişti.

Hükümet ise Tinubu'ya karşı darbe girişimi planlandığına dair haberlerin "asılsız" olduğunu duyurmuştu.