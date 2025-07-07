Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'dan Teröre Karşı Sert Mesaj

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, teröre karşı kararlı ve tavizsiz bir mücadele verilmesi gerektiğini bildirdi.

Nijerya Kara Kuvvetlerinin 162. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ülkenin kuzeyindeki Kaduna eyaletinde tören düzenlendi.

Törene, Devlet Başkanı Tinubu adına katılan Yardımcısı Kashim Shettima, Tinubu'nun mesajını okudu.

Tinubu, mesajında, ordunun terörle mücadelede kararlılığını artırması gerektiğini vurguladı.

Nijerya'nın terör, isyan, haydutluk ve ayrılıkçı tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Tinubu, bu unsurların ülkenin varlığına doğrudan tehdit oluşturduğuna dikkati çekti.

Tehditlere karşı birlik içinde, kararlı ve tavizsiz bir mücadele verilmesi gerektiğini belirten Tinubu, "1863'ten bu yana ordu Nijerya'nın egemenliğinin omurgası olmuştur. Tarih yazmış, halkın gönlünde yer edinmiştir." ifadelerini kullandı.

Tinubu ayrıca ordunun refahı ve operasyonel kapasitesinin artırılması amacıyla modern ekipmanlara, istihbarata ve insan kaynağına yapılan yatırımların süreceğini kaydetti.

Nijerya, uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.