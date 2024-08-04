- Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'dan 'protestoları bitirin' çağrısı

ABUJA - Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı başlatılan protestoların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı başlatılan protestolarda 17 kişi hayatını kaybetmiş, en az 300 kişi de gözaltına alınmıştı. Nijerya polisi yaptığı açıklamada, dün gerçekleştirilen protestolarda 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis, ülkenin kuzeyindeki Borno eyaletinde düzenlenen eylemlerde 4 kişinin patlayıcı nedeniyle, 2 kişinin bir aracın çarpmasıyla, bir kişinin de protestocuların bir dükkanı yağmalaması sırasından güvenlik görevlisinin atığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu da vatandaşların sokaklara dökülmesinin ardından ilk kez görüntülendi. Ulusa seslenen Tinubu, ülkenin çeşitli eyaletlerinde hayat pahalılığına karşı başlatılan protestoların sonlandırılması çağrısında bulunarak eylemlerin sonlandırılmasının diyalog kurmak için bir fırsat olacağını söyledi. Özellikle gençlere seslenen Tinubu, "Sizi yüksek sesle ve net bir şekilde duydum. Sizi bu protestolara sürükleyen acı ve hayal kırıklığını anlıyorum ve hükümetimizin halkımızın endişelerini dinlemeye ve ele almaya kararlı olduğuna sizi temin etmek istiyorum" dedi.

Ayrıca hükümetin altyapı projelerine yönelik harcamaları arttırdığını, üniversite öğrencileri için bir kredi programı başlattığını ve Nijerya'nın 36 eyaletinde binlerce konut inşa ettiğini söyleyen Tinubu, "Ancak şiddet ve yıkımın ulusumuzu parçalamasına izin vermemeliyiz" dedi.

Mayıs 2023'te göreve gelen Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının da içeren ekonomik reformlarını savunuyor.