Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'dan Gazze'ye Destek ve İki Devletli Çözüm Vurgusu

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Gazze'de sivillere yönelik saldırıları kınayarak, "Gazze'de iki devletli çözüm, Filistin halkı için kalıcı barışın en onurlu yoludur." dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda katılımcılara Tinubu'nun mesajını aktardı.

Nijerya'nın barış, kalkınma, çok taraflılık ve insan haklarına olan bağlılığını yineleyen Tinubu, mesajında, Gazze'de sivillere yönelik saldırıları kınayarak, "Gazze'de iki devletli çözüm, Filistin halkı için kalıcı barışın en onurlu yoludur." dedi.

Tinubu, Gazze'de sivillere yönelik şiddetin "insanlığın vicdanını yaraladığını" vurgulayarak, "Filistin halkı, bir medeniyetin düzen arayışında 'yan hasar' değil, eşit değerde insanlardır. Yaşam hakkı, siyasi hesapların konusu haline getirilemez. Biz bu meseleye taraflardan biri olarak değil, barışın savunucusu olarak yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tinubu mesajında, teröristlerin kendilerinden nefret ettiğini çünkü tiranlığa karşı hoşgörüyü tercih ettiklerinin altını çizerek, farklarının gölge ile ışık, umutsuzluk ile umut, kaos ile düzen arasındaki fark olduğunu, bu nedenle Gazze'de de barıştan yana seslerini yükselttiklerini kaydetti.

Nijerya, BM Güvenlik Konseyinde daimi üye olmalı

Tinubu, ayrıca, BM Güvenlik Konseyinin yapısının günümüz dünyasını yansıtmadığını belirterek, Nijerya'nın daimi üye olması gerektiğini vurguladı.

Nijerya'nın bugün 236 milyonluk nüfusuyla dünyanın en genç ve en dinamik toplumlarından biri haline geldiğini kaydeden Tinubu, "Bölgesel güvenlikte istikrar sağlayıcıyız ve BM barış misyonlarının güvenilir ortağıyız. Güvenlik Konseyinde daimi üyelik talebimiz bir ayrıcalık değil, adalet talebidir." dedi.