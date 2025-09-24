Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Afrika'nın Maden Kaynaklarının Yönetiminde Bağımsızlık Çağrısı Yaptı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Afrika'nın maden kaynaklarının finansmanı ve yönetiminde dışa bağımlılığa son vererek, küresel tedarik zincirinde daha güçlü bir rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu görüşmeleri marjında düzenlenen "Afrika Madenleri Strateji Grubu Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısı"nda, Tinubu'nun mesajını aktardı.

Tinubu, mesajında, Afrika ülkelerinin yeraltı zenginliklerini tek tek değil, kıta genelinde ortak hareket ederek koruması gerektiğini belirterek, "Afrika maden geleceğini kendi finanse etmeli. Kobalt, lityum, grafit, altın ve nadir toprak elementlerimizi kıtasal bir blok olarak küresel zincirde değerlendirmeliyiz." dedi.

Ham madde ihracatı yerine yerli sanayi ve katma değerli üretime geçilmesi ve jeolojik verilerin Afrika'ya ait olması gerektiğini vurgulayan Tinubu, ayrıca devlet öncülüğünde maden arama çalışmalarının hızlandırılması ve kıtanın kendi fonlarıyla maden sektörünü finanse etmesi gerektiğini dile getirdi.

Tinubu, Nijerya, Zimbabve, Gabon ve Kenya gibi ülkelerin ham madde ihracatına sınırlamalar getirmesini "tarihi cesaret örneği" olarak nitelendirerek, bu adımların istihdam ve sanayileşme için fırsat yarattığını kaydetti.