Nijerya Devlet Başkanı, NAF'ın köy saldırısının soruşturulmasını talimat verdi

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Kaduna eyaletindeki köyde meydana gelen NAF saldırısının soruşturulması için talimat verdi. Saldırıda en az 85 sivil hayatını kaybetmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 3 Aralık'ta Kaduna eyaletindeki köyde en az 85 sivilin ölümüne yol açan Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF) saldırısının soruşturulması talimatını verdi.

Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Tinubu'nun, Kaduna eyaletinin Tudun Biri köyündeki NAF saldırısından dolayı üzüntü duyduğunu bildirdi.

Tinubu'nun olayı "çok talihsiz, rahatsız edici ve acı verici" olarak nitelendirdiğini, Nijeryalıların trajik can kayıplarından duyduğu öfke ve üzüntüyü dile getirdiğini belirten Ngelale, "Devlet Başkanı olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatını verdi, yetkililere de sükunet çağrısında bulundu." ifadesini kullandı.

Olay

Tudun Biri köyünde, 3 Aralık'ta akşam köylülerin mevlit programı için toplandığı sırada NAF'a ait bir hava aracı köyü bombalamıştı.

Olayda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 85 kişi yaşamını yitirmiş, 50'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, NAF'ın eyalette teröristlere karşı rutin operasyon sırasında "yanlışlıkla" köyü bombaladığını ileri sürmüştü.