Nijerya Devlet Başkanı, İHA Saldırısını Soruşturacak

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 3 Aralık'ta Kaduna eyaletindeki Tudun Biri köyünde 120'den fazla kişinin ölümüne yol açan Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF) insansız hava aracı (İHA) saldırısını "kapsamlı" şekilde soruşturma sözü verdi.

Tinubu, terör saldırılarının yoğun olduğu ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de, Nijerya ordusu komutanlarının ve üst düzey subaylarının katıldığı üç günlük konferansın açılışında konuştu.

Kaduna'daki saldırının, bir trajedi olduğunu belirten Tinubu, "Korumaya yemin ettiğimiz kişilerin zarar gördüğünü görmek son derece acı verici. Böyle bir olay 'kapsamlı' soruşturulmalı." dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, soruşturmanın, ordunun gelecekte operasyonlarında bu tür hataları tekrarlamamasını sağlamak için yapılacağını ifade etti.

Olay

Tudun Biri köyünde, 3 Aralık akşamı, köy sakinlerinin mevlit programı için toplandığı sırada, NAF'a ait bir İHA, köyü bombalamıştı.

Saldırıda, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 120'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, NAF'ın, eyalette teröristlere karşı rutin operasyon sırasında "yanlışlıkla" köyü bombaladığını ileri sürmüştü.

Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Taoreed Lagbaja da saldırı nedeniyle özür dilemişti.

Birleşmiş Milletler (BM), saldırının "kapsamlı ve tarafsız" bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunmuştu.