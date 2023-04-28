Nijerya Devlet Başkanı Buhari, teröristlere karşı orduyu güçlendirdiklerini söyledi

Görevini 29 Mayıs'ta devretmeye hazırlanan Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesindeki teröristlere ve silahlı çete üyelerine karşı orduyu güçlendirdiklerini bildirdi.

Buhari, yaptığı açıklamada, kendi yönetiminin orduyu güçlendirme konusundaki kararlılığının, ordunun Afrika'da dördüncü sırada yer almasını sağladığını belirtti.

Ülkedeki teröristler ve silahlı çete üyelerine karşı orduyu güçlendirdiklerini söyleyen Buhari, 7 yılda asker sayısını 60 binden fazla artırdıklarını aktardı.

Muhammed Buhari, ayrıca askere ekipman tedarikini ve özel eğitimlerin alınmasını sağladıklarına işaret ederek, "Orduya operasyonlarını yeniden düzenleme yetkisi verildi. Bu doğrultuda ordu, mevcut gerçekleri karşılamak üzere operasyonlarını yeniden yapılandırdı." dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Buhari, yönetim olarak ülkeyi tüm zorluklara karşı güvence altına alma kararlılığıyla silahlı kuvvetlerin gücünü artırdıklarını sözlerine ekledi.

Nijerya, silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.