Nijerya Devlet Başkanı Buhari, son resmi ziyaretini Suudi Arabistan'a yapıyor
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Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, görevi kapsamında son resmi ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacağı bildirildi.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, görevi kapsamında son resmi ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacağı bildirildi.
Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, Buhari'nin Nijerya Devlet Başkanı olarak son resmi ziyaretini 11-19 Nisan'da Suudi Arabistan'a gerçekleştireceğini belirtti.
Shehu, Suudi Arabistan'daki ziyareti sırasında umre de yapacak Buhari'ye yardımcılarının eşlik edeceğini söyledi.
Ülkede yeni devlet başkanı 29 Mayıs'ta göreve başlayacak
Nijerya'da 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçiminde Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2 dönemlik görev süresini tamamlaması dolayısıyla anayasa gereği tekrar aday olmamıştı.
Seçimi kazanan iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresinden (APC) Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs'ta görevine başlayacak.