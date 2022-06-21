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Nijerya Devlet Başkanı Buhari kabineye 7 bakan atadı

AA - Adam Abu - Güncel
Nijerya Devlet Başkanı Buhari kabineye 7 bakan atadı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, ikinci döneminde istifa eden bakanların yerini doldurmak için kabine değişikliğine gittiği bildirildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, ikinci döneminde istifa eden bakanların yerini doldurmak için kabine değişikliğine gittiği bildirildi.

Ülkede 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aday olmak isteyen bakanların istifasının ardından Buhari, 7 yeni bakan atadı.

Buhari, senatoya gönderdiği mektupla, istifa eden bakanların yerine ülkenin 7 eyaletinden yeni bakanların atandığını duyurdu.

Buhari, daha önce 2023'teki seçimde aday olmak isteyen tüm bakanlardan 16 Mayıs'tan önce istifa etmelerini istemişti.

AA / Adam Abu - Güncel

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