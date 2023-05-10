Nijerya Devlet Başkanı Buhari, İngiltere gezisini diş tedavisi nedeniyle uzattı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme törenine katılan Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, tedavi için İngiltere gezisini uzattı.

Buhari'nin Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina, yaptığı açıklamada, Buhari'nin diş tedavisi için İngiltere'nin başkenti Londra'da kalış süresini bir hafta uzattığını belirtti.

Adesina, Buhari'nin bu hafta Nijerya'ya dönmesinin planlandığını kaydederek, "Ancak şimdi kendisine bakmaya başlayan diş hekiminin emriyle kalacak. Hekim, halihazırda başlatılmış olan bir prosedür için 5 gün sonra Buhari'yi görmeyi talep etti." ifadesini kullandı.

Ülkede 29 Mayıs'ta devlet başkanlığı görevi sona erecek olan Buhari, güvenlik sorunları da dahil olmak üzere iç meselelere öncelik vermediği iddiasıyla eleştiriliyor.

Zaman zaman sağlık kontrolü için İngiltere'ye giden 79 yaşındaki Buhari, son olarak martta görevini Devlet Başkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo'ya devrederek gitmişti.

Buhari, 2017'de sağlık kontrolü için 3 aydan fazla süre Londra'da kalmıştı ve uzun süre yurt dışında kalması ülkede siyasi krize neden olmuştu.