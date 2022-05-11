Nijerya Devlet Başkanı Buhari, halefi olmak isteyen bakanlara "istifa edin" çağrısı yaptı - Haberler

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Nijerya Devlet Başkanı Buhari, halefi olmak isteyen bakanlara "istifa edin" çağrısı yaptı

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari, halefi olmak isteyen bakanlara 'istifa edin' çağrısı yaptı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesi aday olmak isteyen kabine üyelerine "istifa edin" çağrısı yaptığı bildirildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesi aday olmak isteyen kabine üyelerine "istifa edin" çağrısı yaptığı bildirildi.

Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Mohammed, başkent Abuja'da düzenlenen haftalık basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mohammed, Devlet Başkanı Buhari'nin 2023'teki seçimde aday olmak isteyen tüm bakanlardan 16 Mayıs'tan önce istifa etmelerini istediğini belirtti.

Mohammed, bu kararda Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbanjo'nun hariç tutulduğunun altını çizdi.

Ülkede 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için Devlet Başkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo, Senato Başkanı Ahmed Lawan ve 6 bakan aday olmak istiyor.

AA / Adam Abu - Güncel

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