Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den, grevdeki akademisyenlere "işe dönün" çağrısı - Haberler

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Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den, grevdeki akademisyenlere "işe dönün" çağrısı

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den, grevdeki akademisyenlere 'işe dönün' çağrısı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle greve giden akademisyenlere, gelecek nesilleri dikkate alarak işe geri dönmeleri çağrısında bulundu.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle greve giden akademisyenlere, gelecek nesilleri dikkate alarak işe geri dönmeleri çağrısında bulundu.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Buhari, Kurban Bayramı kutlamaları için gittiği memleketi Daura'da iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi'nden (APC) valileri kabul etti.

Buhari, burada yaptığı açıklamada, ülkenin geleceğinin eğitim kurumlarının ve eğitimin kalitesine bağlı olduğuna dikkati çekerek, hükümetin akademisyenlerin durumunu anladığını belirtti.

Grevi devam ettiren akademisyenlere, tutumlarını yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulunan Buhari, "Yeter artık. Nesillere neler olacağını dikkate alın ve işe geri dönün." dedi.

Nijerya'daki akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle 14 Mart'ta 2 aylık "uyarı grevi" başlatmıştı. Hükümetten olumlu bir sonuç alamayan akademisyenler, grevi 3 ay uzatmıştı.

AA / Adam Abu - Güncel

Muhammed Buhari Kurban Bayramı Nijerya Güncel Haberler

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