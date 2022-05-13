Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den akademisyenlere greve son vermeleri çağrısı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, akademisyenlerin eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle başlattıklara greve son vermeleri çağrısını yaptı.

Devlet Başkanının Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre Buhari, akademisyenlerin durumunu çözmek için eğitim ile bütçe ve finansla ilgili bakanlara talimat verdi.

Akademisyenlerin öğrencilerin durumunu dikkate alması gerektiğine işaret eden Buhari, başlattıkları greve son vermeleri çağrısında bulundu.

Buhari, hükümetin, ülkenin üniversite sistemindeki rahatsız edici sorunları mevcut kaynaklar çerçevesinde ele almak için çaba göstermeye devam ettiğini söyledi.

Nijerya'daki akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle 14 Mart'ta 2 aylık "uyarı grevi" başlatmıştı. Hükümetten olumlu bir sonuç alamayan akademisyenler, grevi 3 ay uzatmıştı.