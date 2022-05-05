Nijerya Devlet Başkanı Buhari, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Batı Afrika turunun son durağı Nijerya'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından kabul edildi.

Guterres, Aso Rock Sarayı'nda Buhari ile basına kapalı görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Buhari, dünyanın dikkatinin Rusya-Ukrayna Savaşı'na odaklandığı bir dönemde Guterres'in ziyaretinin önemini vurguladı.

Terörle mücadele çabalarına ve dünya liderlerinin rolüne de dikkati çeken Buhari, ayrıca ziyaretin dünyanın Nijerya ile birlikte olduğuna dair verdiği güvencenin altını çizdiğine inandığını söyledi.

Guterres ise Ukrayna'daki savaş nedeniyle Nijerya ziyaretini ertelemek zorunda kaldığını hatırlattı ve ziyaretinin terör mağdurlarıyla dayanışma için olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri, Nijerya'nın terörü yenebileceğini söyledi.

Guterres, mini Afrika turu kapsamında daha önce Senegal ve Nijer'i ziyaret etmiş, 3 Mayıs'ta Nijerya'nın terör örgütü Boko Haram'ın etkin olduğu Borno eyaletine gitmişti.