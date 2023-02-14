Nijerya Devlet Başkanı Buhari, BAE'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
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Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.
Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı açıklamada, Buhari'nin BAE'li mevkidaşı Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.
Shehu, Buhari'nin Nahyan'dan Nijeryalılara uygulanan vize yasağını gözden geçirmesini istediğini kaydetti.
Sözcü ayrıca Buhari'nin BAE ile Nijerya arasında sorunsuz ilişkilere dair güvence verdiğini aktardı.
BAE yetkilileri, Ekim 2022'de bilinmeyen bir nedenle Nijeryalılara vize yasağı koymuştu.
Kaynak: AA / Güncel